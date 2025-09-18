SERIE B NAZIONALE. La T Gema per il riscatto. La prima a... La Spezia

In casa La T Tecnica Gema l’amarezza per una Supercoppa che poteva regalare qualche soddisfazione in più ha lasciato ben presto spazio al sudore, alla fatica, alla determinazione. Dopo due giorni di riposo da martedì i "leoni" termali sono tornati al lavoro in palestra agli ordini di coach Marco Andreazza. Obiettivo archiviare in fretta la parentesi ravennate, nella quale D’Alessandro e compagni hanno sì fatto vedere buone cose ma sono stati anche poco cinici e lucidi nei momenti chiave della semifinale contro Treviglio, non riuscendo a capitalizzare i quasi 35 minuti in cui sono stati avanti nel punteggio. Errori da non ripetere a partire dal prossimo fine settimana: da domenica pomeriggio, quando La T Gema affronterà la Virtus Lumezzane, ogni gara varrà due punti e qualsiasi passo falso avrà un peso sul percorso futuro degli uomini in rossoblù. Il match contro la compagine bresciana, in programma alle 18 del 21 settembre, sarà particolare per molti motivi: oltre ad essere un debutto e il virtuale inizio di un nuovo corso avrà anche un teatro insolito, ovvero il Palasport "Gianfranco Mariotti" di La Spezia, a causa della squalifica del campo pendente dall’ultima sfida playoff della scorsa stagione. "La società ringrazia il Comune e l’amministrazione di La Spezia per il contributo e la collaborazione dimostrati, in un contesto nel quale è stato praticamente impossibile avere a disposizione un impianto più vicino, con il vincolo obbligatorio di giocare a oltre 80 chilometri dal campo di gara, come da regolamento", si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club termale sui propri canali social.

F.P.