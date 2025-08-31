Serie B Nazionale. La T Gema soffre la difesa Fortitudo. Non tesserato Peroni

Sul parquet di Zola Predosa arriva la seconda sconfitta in precampionato de La T Tecnica Gema Montecatini. Nel test di lusso contro la Fortitudo Bologna, i rossoblù escono battuti complessivamente per 84-57 (risultato sempre azzerato al termine dei quarti), accusando fin dall’inizio la categoria di differenza. Questi i parziali del match: 22-8, 44-24, 70-36. A trascinare i felsinei la coppia composta da Moore e Mazzola, che combinano per 34 punti, mentre l’ex capitano del Pistoia Basket, Gianluca Della Rosa, chiude a quota 8. Per i termali in doppia cifra Acunzo (12 punti) e D’Alessandro (11). Intanto è ufficiale il no al tesseramento e l’addio a Michele Peroni, bloccato da problemi con l’idoneità sportiva. A questo punto si attende a stretto giro di posta l’annuncio riguardo l’innesto di Darryl Jackson. Archiviata l’amichevole con la Fortitudo Bologna, da domani la formazione rossoblù continuerà la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, ossia la semifinale di Supercoppa contro Treviglio, in programma a Ravenna sabato 13 settembre. I termali disputeranno altri due test: mercoledì sera a San Vincenzo contro Piombino (palla a due alle 20) e sabato alle 18.30 a Monsummano ancora contro Chiusi.

Francesco Bocchini