Serie B Nazionale: l’analisi di Andreazza dopo Vigevano. Burini e difesa le armi de La T Tecnica Gema

A un certo punto, con Vigevano tornata improvvisamente avanti nel punteggio per la prima volta dai primi possessi del match e il PalaElachem che spingeva, è sembrato di rivivere il remake della semifinale di Supercoppa di due settimane fa, con La T Tecnica Gema beffata al fotofinish da Treviglio dopo essere stata avanti nel punteggio per oltre 35 minuti. Stavolta è andata diversamente: sul -4 a cinque minuti e spiccioli dalla sirena finale i leoni termali hanno saputo ricompattarsi e piazzare un decisivo 9-0 di parziale ispirato da Federico Burini, autore di un precampionato e un inizio di stagione con più ombre che luci ma capace di esaltarsi quando il pallone scotta. "Federico è stato una delle chiavi della nostra vittoria – ammette coach Marco Andreazza –. Con due canestri incredibili ci ha permesso di restare in scia e pareggiare i conti quando Vigevano stava provando a scappare e noi eravamo un po’ a corto di energie fisiche. L’altro fattore che ci ha permesso di portarla a casa è stata la difesa. Poi siamo stati bravi ad andare a cercare i viaggi in lunetta con i giocatori giusti, soprattutto Jackson: l’abbiamo portata via di esperienza pur complicandoci un po’ la vita nei minuti conclusivi".

Davanti agli occhi dell’idolo di casa e rossoblù per un mese Michele Peroni, salutato calorosamente dai suoi vecchi compagni prima della palla a due, di passi avanti sul piano della prestazione La T Gema ne ha fatti vedere eccome rispetto all’esordio in chiaroscuro contro Lumezzane, soprattutto in un primo tempo sostanzialmente dominato da D’Alessandro (grande ex della partita insieme a Strautmanis) e soci: "Oggettivamente negli spogliatoi all’intervallo i ragazzi erano un po’ preoccupati, perché dopo due quarti in cui abbiamo espresso veramente una bella pallacanestro i nostri avversari erano sempre lì – rivela il tecnico rossoblù –. Siamo molto contenti di questi due punti perché Vigevano è una squadra che crescerà tantissimo: al PalaElachem da qui in avanti ci vinceranno in pochi".

