Serie B Nazionale: l’anticipo del quarto turno del girone B. Il Consorzio Leonardo esulta. La prima vittoria è all’overtime

CONSORZIO LEONARDO

77

GENERAL CONTRACTOR

70

CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 12, Calabrese 16, Tiberti, 7, Angelucci 19, Regoli 10; Scandiuzzi 4, Coltro 4, Prenga 5, Novori, Mongelli ne, Lytvyn ne, Babovic ne, Parini ne. All. Tonfoni

GENERAL CONTRACTOR JESI: Piccone 12, Maglietti 12, Nicoli 14, Palsson 17, Di Pizzo; Arrigoni 11, Bruno 4, Del Sole, Buscarini ne, Tamiozzo ne. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Lupelli, Silvestri, Tommasi.

Parziali: 20-16, 39-28, 53-45, 66-66.

La prima vittoria non si scorda mai. Il Dany Basket si sblocca e lo fa superando tra le mura amiche del PalaCarrara la General Contractor Jesi. Una partita che sembrava vinta nei regolamentari, poi è arrivata la reazione degli ospiti nelle ultime battute ma nel supplementare ha prevalso la fame di vittoria dei mobilieri che possono festeggiare una meritata e indimenticabile prima vittoria nella loro storia in B Nazionale.

Dopo una prima frazione favorevole ai mobilieri chiusa sul 20-16, Quarrata stringe le maglie in difesa, concedendo tiri fuori ritmo alla compagine marchigiana. Jesi gioca una pallacanestro sotto ritmo, forzando tiri con i lunghi e trovando un Palsson con le polveri bagnate. Quarrata prova ad approfittarne e grazie al talento di Calabrese firma un parziale di 11-2 che consegna 11 lunghezze di vantaggio alla fine del primo tempo (39-28). Nel terzo quarto Jesi torna a -4 ma il Dany non ci sta e grazie a 6 punti in fila di Molteni torna nuovamente sul +11. Negli ultimi minuti si segna pochissimo e alla fine della terza frazione i mobilieri conservano 8 punti di vantaggio (53-45).

Nel quarto e decisivo periodo si sblocca Palsson che porta i leoncelli a -2. Jesi fatica a trovare la via del canestro e allora i biancoblu ne approfittano grazie ad un Simone Angelucci in formato deluxe che riporta i suoi sul 64-55. Ma a quel punto si accende Palsson. L’ala islandese diventa on fire e Jesi stampa un terrificante parziale di 11-0 che significa controsorpasso con 40 secondi da giocare. Il Dany non ci sta e con Coltro trova nuovamente la parità (66-66). Quarrata ha l’ultimo possesso ma non trova la via del canestro. Nel tempo supplementare due magie di Tiberti e Molteni portano subito Quarrata sul +5. L’attacco di Jesi si inceppa, il Dany è attento a non concedere seconde opportunità e i liberi di Molteni valgono il +7. Gli ospiti giocano un overtime da incubo e allora Quarrata può festeggiare il primo successo stagionale.

Leonardo Meacci

