Serie b nazionale. Qui Fabo Herons. I lunghi trascinano. Squadra in affanno: "La pausa è d’oro»

Quando gli esterni mancano...sono i lunghi a trascinare la Fabo Herons Montecatini. Era già accaduto nel match che ha visto gli "aironi" opposti a Chiusi, con Giorgio Sgobba grande protagonista, è successo nuovamente domenica contro San Severo, in un pomeriggio decisamente meno brillante per i colori rossoblù, ma comunque vincente. Con Chiera e Mastrangelo fuori causa, capitan Natali a scartamento ridotto e i restanti interpreti del pacchetto esterni Herons non nella loro miglior versione, sono stati Arrigoni, dominatore assoluto con 24 punti, il solito Sgobba, non efficacissimo ma autore del canestro decisivo, e Paesano, 10 punti e una prestazione grinta e cuore, a prendersi la squadra sulle spalle e a condurla alla seconda, importante, vittoria consecutiva.

Al netto del risultato finale la prestazione altalenante da parte della "banda-Barsotti" rimane: Natali e compagni non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere nel turno precedente e nelle due settimane che separano la Fabo dal prossimo impegno di campionato il lavoro per il tecnico montecatinese non mancherà: "Non è facile giocare senza Adrian e Nicola, che sono i nostri esterni di riferimento in questa stagione, detto ciò è chiaro che a livello di prestazione abbiamo fatto un passo indietro - ha commentato coach Federico Barsotti – Queste due settimane senza gare sono una manna dal cielo per assestarci, recuperare energie ma soprattutto per provare a salire di livello".

Filippo Palazzoni