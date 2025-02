Serie B Nazionale. Sono i nuovi a trascinare la Fabo: "Ma abbiamo sofferto troppo»

Quella del PalaSojourner di Rieti è una vittoria che affonda le radici nel mercato invernale della Fabo Herons Montecatini. Degli 81 punti finali inflitti ai padroni di casa della NPC Rieti, sempre più fanalino di coda del Girone B di Serie B Nazionale, 40 portano la firma dei nuovi arrivi Kupstas e Paesano, che in due hanno prodotto la metà esatta del fatturato offensivo di serata della squadra di coach Barsotti. Il 7/8 da dietro l’arco del lituano è un qualcosa che a Montecatini non si vedeva da un po’ di tempo: con l’ex Keila a martellare da fuori e Paesano a fare la guerra sotto le plance la Fabo è riuscita a nascondere un bel po’ di polvere sotto il tappeto. Non può essere infatti quella vista in terra laziale la squadra che vuole Federico Barsotti: gli Herons hanno a lungo sofferto la verve di una Rieti decimata dalle assenze ma comunque volitiva e la sensazione che la vittoria sia frutto più del crollo atletico della squadra di Ponticiello piuttosto che dei meriti degli ospiti è diffusa.

"Ci prendiamo i due punti al termine di quaranta minuti veramente molto sofferti, nella quale il lavoro difensivo alla lunga ci ha permesso di piazzare nel finale alcuni contropiedi decisivi per allungare – ha commentato a fine gara il condottiero degli "aironi" – Non abbiamo giocato come volevamo ma siamo stati lucidi a stringere le maglie in difesa nel momento topico del match". Il resto lo hanno fatto le triple di Kupstas e i canestri di Paesano, oltre al solito chirurgico Arrigoni. Le note liete per i rossoblù però finiscono qui e mercoledì in casa della Pielle Livorno servirà una prova di ben altra caratura rispetto a quelle offerte contro avversari non irresistibili come Rieti e Cassino: "Non siamo contenti di ciò che abbiamo offerto ultimamente – ammette Barsotti – Vogliamo giocare meglio di così e lavoreremo duro per crescere e farci trovare pronti per la prossima, affascinante sfida".

