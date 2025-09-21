Serie B Nazionale. ’Supercampioni’ in trasferta. Fabo, con la Rucker è big-match

Parte dalla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano Veneto la lunga marcia della Fabo Herons Montecatini nella Serie B Nazionale 2025-2026. La destinazione ultima è fissata ma è lontanissima nello spazio e nel tempo, meglio allora procedere per tappe intermedie e la prima porta gli "aironi" in un territorio ancora inesplorato, in casa di un avversario come la Rucker San Vendemiano contro il quale la Fabo non ha precedenti. Eppure nella formazione allenata da coach Aniello di volti noti a Natali e compagni ce ne sono eccome, a partire dai due pivot, Giordano Pagani, ex Pielle Livorno, e Ivan Onojaife, l’anno scorso giustiziere per ben due volte degli Herons con la sua Piombino. Entrambi sanno come far male alla squadra di Barsotti, dato che nelle quattro occasioni in cui hanno incontrato i rossoblù hanno sempre vinto, e per caratteristiche sarebbero i giocatori che potrebbero dare più fastidio alla difesa termale, ma in una squadra come la Rucker che fa del pick and roll e delle capacità balistiche degli esterni le proprie armi principali gli osservati speciali non possono che essere il play Tassinari, centro di gravità permanente dei bianconeri, e il comunitario Cebasek, ala grande dal tiro infallibile con un passato anche nella nazionale slovena, oltre alle guardie Murri, Morici e Picarelli (nazionale svizzero), tutti potenzialmente letali dall’arco.

"Difficilmente poteva toccarci un avvio più complesso – spiega coach Federico Barsotti – San Vendemiano è una squadra traboccante di talento in ogni zona del campo oltre che un habitué dei piani alti della Serie B, dato che nelle ultime stagioni i veneti hano sempre centrato i playoff. Si tratta di un avversario di altissimo livello, che però ha cambiato molto in estate confermando due soli elementi, nelle amichevoli sono andati a corrente alternata ma sono sicuro che a partire da domani (oggi ndr), quando ogni pallone avrà un peso, sapranno farsi trovare pronti". Uno switch che gli Herons hanno già dimostrato di saper fare in Supercoppa, sfoderando due prestazioni convincenti dopo un pre-campionato altalenante. "E’ l’aspetto mentale quello al quale più dobbiamo prestare attenzione in vista di questo debutto – ammette il tecnico valdinievolino - Nel post-partita di Ravenna ho detto chiaramente che conquistare il primo trofeo della stagione avrebbe dovuto farci venire ancora più fame, ce lo siamo detti anche in spogliatoio ma dare poi seguito alle parole con i fatti non è sempre scontato, soprattutto al termine di una settimana come quella appena trascorsa, inframezzata da festeggiamenti".

Filippo Palazzoni