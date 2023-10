SERIE B NAZIONALE. Tracollo a Ozzano dei New Flying Balls New Flying Balls Ozzano e Padova si affrontano in una partita di basket. La squadra di Ozzano perde contro quella di Padova con il risultato finale di 59-82. Ozzano ha segnato 1741 punti da due, 418 da tre e 59 da tiro libero, mentre Padova 1422, 1436 e 1217.