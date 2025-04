Serie B Nazionale: Ultima Giornata Decisiva per Playoff e Play-in

Arrivati al trentottesimo e ultimo atto della regular season di Serie B Nazionale non sono poche le compagini ancora in corsa per un obiettivo, fra Girone A e Girone B. Il destino delle termali ad esempio è legato a doppio filo a quello di almeno altre tre formazioni, ovvero Pielle Livorno, Luiss e Virtus Roma, tutte e tre in lizza per posizioni dalla quarta alla settima. Nel caso degli universitari il ventaglio si allarga ulteriormente: con una sconfitta al PalaTagliate la squadra di Paccarié potrebbe addirittura chiudere fuori dalla zona playoff, mentre vincendo avrebbe ancora chances di arrivare a podio, relegando automaticamente gli Herons al settimo posto, posizione che prevede una gara secca di play-in in casa contro una formazione proveniente dal turno di spareggi precedente. Quale? Altra domanda da un milione di dollari, perché fra Jesi, Chiusi e Fabriano è bagarre: al momento lo scenario più probabile è che l’eventuale avversaria degli Herons esca dal confronto fra Jesi e Sant’Antimo, attualmente decima e undicesima in classifica.

Tante situazioni aperte anche nel girone A, una su tutte il duello fra San Vendemiano e Legnano per la seconda piazza alle spalle di Treviglio-Brianza, già automaticamente prima (e impegnata sul campo di Omegna, squadra in corsa per il quarto posto insieme a Orlandina e Mestre). Una di queste due formazioni potrebbe trovarsela di fronte al primo turno playoff la Fabo, nel caso in cui i rossoblù dovessero uscire indenni dai play-in. Lotta serrata anche in chiave play-in, con ben sei squadre (Agrigento, Faenza, Fidenza, Casale Monferrato, Vicenza e Virtus Imola) a caccia della miglior posizione possibile.

f. pal.