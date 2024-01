Serie B Nazionale. Una Gema da big match: "Grande prestazione»

Se è vero che la perfezione non esiste è altrettanto vero che ad essa ci si può avvicinare, ed è esattamente quello che ha fatto la Gema Pallacanestro Montecatini sabato sera al PalaBorsani di Legnano. In quello che era uno scontro diretto per le posizioni che garantiscono la post-season nobile gli uomini di coach Marco Del Re hanno dominato con autorità sul parquet di una delle formazioni tecnicamente più forti del girone. Una prestazione "monstre" come quelle contro Piombino e Pielle Livorno. Un segnale di grande forza mentale: quando c’è da fare la differenza Savoldelli e compagni rispondono sempre presente: "Penso che la vera differenza l’abbia fatta la nostra difesa da metà primo quarto in poi – ha commentato il condottiero dei "leoni" termali –. Dopo aver concesso 11 punti nei primi 3’ siamo riusciti a tenere Legnano a 23 punti nei successivi 17’. Questo ci ha dato fiducia per il resto del match. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche canestri di grande talento e di convinzione, una caratteristica che può venire meno se ad ogni possesso avversario sei costretto a raccogliere la palla in fondo al canestro. Un ripresa di grande spessore – ha aggiunto Del Re –: nonostante l’assenza del nostro capitano siamo stati molto lucidi nella gestione dei possessi e abbiamo condiviso molto di più la palla rispetto alle ultime uscite, lo dimostrano anche i 21 assist complessivi. Quando tutti riescono ad essere protagonisti questa squadra diventa molto efficace".

La conquista delle final four di Coppa Italia di Serie B Nazionale non ha distratto la Fabo Herons Montecatini, che ha battuto la Bakery Piacenza senza troppi patemi. "Abbiamo giocato una gara attenta, compiendo senz’altro un passo avanti a livello difensivo, anche se il dato delle 23 palle perse ci deve far riflettere – ha rivelato Alessio Marchini, primo assistente di Barsotti –. E’ stata una gara tutto sommato positiva, che abbiamo interpretato nel migliore dei modi. I ragazzi hanno dimostrato grande mentalità e serietà".

Filippo Palazzoni