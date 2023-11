Serie B OraSì e Faenza, vittorie di assestamento

In soli quaranta minuti alla guida dei Blacks, coach Lotesoriere un piccolo primato lo ha già conquistato. La vittoria con Chieti ha permesso ai faentini di battere per la prima volta una avversaria più avanti di loro in classifica e questo potrebbe essere un segnale importante in vista di un mese di dicembre ricco di impegni delicati che potrebbe rilanciare la squadra. Al di là delle statistiche, i Raggisolaris sono piaciuti per l’atteggiamento e per come tutti sono stati coinvolti nel gioco, anche chi come Poggi si è dedicato soprattutto alla difesa. Tatticamente Lotesoriere ha portato alcune modifiche, come il ruolo di Galassi, che da domenica è diventato un playmaker che costruisce il gioco, e la difesa a zona 3-2 ‘match-up’ che è stata spesso usata. ll tutto condito con una ottima difesa. A mostrarlo sono anche i numeri, perché il quarto attacco del girone è stato lasciato a soli 56 punti.

"Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi che hanno dato il massimo per quaranta minuti in maniera costante – spiega Lotesoriere – ed ero quello che avevo chiesto loro in settimana. Non avevo dubbi che lo avrebbero fatto, perché ho trovato un gruppo maturo, consapevole della situazione che sta vivendo e con tanta voglia di reagire. Le risposte non sono mancate ed infatti partiamo dalla grande intensità e dalla voglia di lottare poi nei prossimi giorni penseremo alla parte tecnica. La difesa è stata determinante nel bloccare Chieti e nel farci restare uniti quando non riuscivamo a trovare canestri. Da rivedere c’è sicuramente il fatto che abbiamo mosso la palla in maniera lenta quando non riuscivamo a segnare e abbiamo sbagliato tiri facili". I Blacks sono attesi domenica dalla trasferta a Jesi poi ci sarà il turno infrasettimanale casalingo con la capolista Ruvo di Puglia mercoledì 6 dicembre e due trasferte consecutive a Bisceglie e a Roseto. Il 2023 si chiuderà al PalaCattani sabato 23 con l’Andrea Costa Imola. Un buon bottino di punti permetterebbe di scalare la classifica, anche perché il secondo posto dista soltanto quattro punti.

Luca Del Favero