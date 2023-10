Serie B regionale. La Rlc Sistemi vola e batte Pontedera

Seconda vittoria consecutiva in serie B regionale femminile per una straripante Rlc Sistemi. Le pratesi nella quinta giornata si impongono su Pontedera con un secco 68-39 e raggiungono il gruppo di squadre in quarta posizione a quota 4 punti. Già al quinto minuto la squadra pratese prende il volo sull’11-3 e questo dà molta fiducia alle ragazze della Rlc Sistemi che arriva alla prima sosta sul 26-7. Pontedera non riesce ad uscire dalle difficoltà, anche se nel secondo quarto prova a reagire e si rimette in carreggiata, almeno inizialmente. Poi però, dopo un time out chiesto da coach Pavi Degl’Innocenti, le pratesi tornano a focalizzare le cose giuste da fare in campo e guadagnano un buon margine di sicurezza, arrivando all’intervallo lungo sul 38-20. Al rientro in campo dagli spogliatoi Pontedera prova ancora ad insistere con la difesa a zona, che nella seconda frazione non aveva regalato grandi frutti: Prato allora ne approfitta per mettere in ghiaccio la partita e issarsi sul 48-24 a metà del penultimo parziale, che poi si chiude sul 52-31. Nel quarto finale il copione non cambia e le pratesi vincono la partita senza grandi affanni. Ecco il tabellino della Rlc Sistemi Prato, che nel prossimo match andrà in trasferta a Siena: Sautariello 5; Agostini 7;Mandroni 10;Billi 6; Trucioni 8; Ponzecchi 6;Garatti 9;Popolo 5; Franchini 12; Cipolletta. A ll. Pavi Degl’Innocenti.

L. M.