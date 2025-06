Serie B: Roseto e Ruvo di Puglia vicine alla promozione in A2

La lunga stagione di serie B sta per concludersi, a breve arriveranno gli ultimi verdetti, vale a dire le due squadre che si aggiudicheranno i rispettivi tabelloni playoff per salire in A2. Al momento sono in vantaggio per 2-0 Roseto e Ruvo di Puglia, entrambe provenienti dal girone dove figurava la San Giobbe. Anche nei playout hanno prevalso le squadre del girone "sud", sancendo la retrocessione in B interregionale di Fiorenzuola e Ragusa.

Per quanto riguarda Chiusi, l’attenzione in questo momento è più spostata sul settore giovanile, con tanti riconoscimenti per i giovani atleti biancorossi. Il Settore Squadre Nazionali, nell’ambito del progetto Academy Italia ha convocato per il raduno della rappresentativa della regione Toscana Saverio Cessel e Gianmarco Iorio oltre a Tommaso Rossi e Alessandro Flaviano come riserve a disposizione. I raduni si sono svolti ieri a Castelfiorentino e oggi a Pescia.

Niccolò Bacci, Riccardo Gorello e Giacomo Trettel, accompagnati dall’allenatore Pietro Cortellessa, sono partiti ieri per Valencia, dove resteranno fino a sabato, insieme ad altri partecipanti al progetto Palioacanestro, per lo svolgimento di un camp specialistico.

Nello scorso fine settimana si è conclusa con due terzi posti per la Under 15 e la Under 17 e un secondo posto per la Under 13, l’esperienza al Torneo di Rimini, manifestazione in cui i ragazzi hanno condiviso, insieme ai loro istruttori, giorni di basket, amicizia e tanto divertimento. Quarto posto al torneo Braconi, una tre giorni di basket e divertimento in cui la formazione dei Bulls ha disputato cinque partite chiudendo al quarto posto dopo aver affrontato tutte squadre di ottimo livello.