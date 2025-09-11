Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Serie B. Sconti in curva per gli under 18 con il ’Sesto Uomo’

Serie B. Sconti in curva per gli under 18 con il ’Sesto Uomo’

Ultimi tre giorni di campagna abbonamenti con un’ulteriore promozione riservata ai più giovani e pensata per favorire il maggiore afflusso...

di JACOPO CAVALLINI
11 settembre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Ultimi tre giorni di campagna abbonamenti con un’ulteriore promozione riservata ai più giovani e pensata per favorire il maggiore afflusso possibile in Curva Sesto Uomo. Ferrara Basket l’ha presentata ieri pomeriggio assieme a Federico Guerzoni, esponente di spicco della tifoseria organizzata estense: abbonamento a 50 euro per tutti gli Under 18 in curva. "E’ un’altra promozione che va ad incentivare la nostra offerta – spiega il vicepresidente Paolo Piazzi –, abbiamo colto alcuni suggerimenti dei nostri tifosi più caldi sul fatto di rimpinguare la presenza in curva. Vogliamo incentivare i giovani a far parte del gruppo organizzato, e creare una sorta di scuola di tifo". Sulla stessa linea il presidente di Scuola Basket, Stefano Calderoni, il cui obiettivo deve essere quello di "portare ancora più ragazzi e ragazze al palazzetto, in fondo la passione di tutti noi è partita da piccoli, e così deve essere anche per le nuove generazioni". "Ci siamo guardati in faccia alla fine della scorsa stagione – dice Federico Guerzoni del Sesto Uomo – e abbiamo pensato che questo legame che si è creato non vorremmo si perdesse, ma anzi vorremmo allargarlo a chi ha meno anni di noi. Lo scopo è quello di tramandare la visione della curva a 360 gradi, non solo la domenica durante le partite". Previsti incontri nelle scuole nei mesi a venire, assieme ai giocatori della prima squadra e ai rappresentanti del tifo. La promozione sarà sottoscrivibile fino a sabato compreso, alla Bondi Arena, dalle 17 alle 19.

j.c.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su