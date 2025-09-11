Serie B. Sconti in curva per gli under 18 con il ’Sesto Uomo’

Ultimi tre giorni di campagna abbonamenti con un’ulteriore promozione riservata ai più giovani e pensata per favorire il maggiore afflusso possibile in Curva Sesto Uomo. Ferrara Basket l’ha presentata ieri pomeriggio assieme a Federico Guerzoni, esponente di spicco della tifoseria organizzata estense: abbonamento a 50 euro per tutti gli Under 18 in curva. "E’ un’altra promozione che va ad incentivare la nostra offerta – spiega il vicepresidente Paolo Piazzi –, abbiamo colto alcuni suggerimenti dei nostri tifosi più caldi sul fatto di rimpinguare la presenza in curva. Vogliamo incentivare i giovani a far parte del gruppo organizzato, e creare una sorta di scuola di tifo". Sulla stessa linea il presidente di Scuola Basket, Stefano Calderoni, il cui obiettivo deve essere quello di "portare ancora più ragazzi e ragazze al palazzetto, in fondo la passione di tutti noi è partita da piccoli, e così deve essere anche per le nuove generazioni". "Ci siamo guardati in faccia alla fine della scorsa stagione – dice Federico Guerzoni del Sesto Uomo – e abbiamo pensato che questo legame che si è creato non vorremmo si perdesse, ma anzi vorremmo allargarlo a chi ha meno anni di noi. Lo scopo è quello di tramandare la visione della curva a 360 gradi, non solo la domenica durante le partite". Previsti incontri nelle scuole nei mesi a venire, assieme ai giocatori della prima squadra e ai rappresentanti del tifo. La promozione sarà sottoscrivibile fino a sabato compreso, alla Bondi Arena, dalle 17 alle 19.

j.c.