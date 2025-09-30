Serie B, successo tonificante per la formazione di Benedetto. Adamant mina vagante, si coccola l’esplosione di Tio

Se due indizi fanno una prova, allora questa Adamant è davvero sulla strada giusta per fare una grande stagione. I biancazzurri hanno sbancato con autorità il campo di San Severo, centrando così il primo successo in Serie B Nazionale grazie ad una prova magistrale, fatta di intensità e determinazione, di gioco orchestrato e difesa arcigna, di un Tio dominante e di un Pellicano (ex di turno) sempre più al timone del gruppo. Ferrara ha comandato sin dalla palla a due e non si è voltata più indietro, piazzando un break di 16-2 nei primi 5’ e resistendo con serenità ai tentativi di rientro dei padroni di casa, che mai si sono veramente avvicinati a Marchini e compagni, dimostrazione di maturità ed attributi. Il successo del Pala "Falcone e Borsellino", arrivato senza Casagrande – ai box precauzionalmente per un problema alla schiena – porta in dote all’Adamant un’altra dose di consapevolezza, per una squadra che lavora forte in palestra e vede i frutti del suo lavoro alla domenica. Due uscite ufficiali e due prestazioni più che convincenti: col senno di poi i rimpianti sono ancora maggiori per non essere riusciti a conquistare quattro punti, nonostante al debutto ci fosse di fronte una corazzata come Livorno, ma al di là di questo coach Benedetto si porta a casa sensazioni positivissime e l’impressione di un gruppo che ha già immagazzinato le idee – tattiche e di carattere – del proprio allenatore. Da sottolineare la crescita di Tio: per lui una prova da 31 punti, 11 rimbalzi e 4 assist per un totale di 46 alla voce valutazione, numeri clamorosi ed il merito – oltre che al giocatore – va allo staff ed all’ambiente che ha creduto sin dal primo giorno nelle sue potenzialità, confermando un giocatore che in estate aveva mercato ed ha scelto di rimanere a Ferrara per proseguire nel suo percorso di crescita. La squadra, dopo essere tornata da San Severo a notte inoltrata, ieri ha goduto di un giorno di riposo e da oggi pomeriggio tornerà in palestra per cominciare a mettere nel mirino la seconda trasferta di fila nella tana della Virtus Imola, reduce dal netto successo contro Fabriano. Un’altra tappa del lungo viaggio che aspetta Marchini e compagni, consci ancor di più di poter fare un campionato da protagonisti.

Jacopo Cavallini