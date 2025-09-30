Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Serie B, successo tonificante per la formazione di Benedetto. Adamant mina vagante, si coccola l’esplosione di Tio

Serie B, successo tonificante per la formazione di Benedetto. Adamant mina vagante, si coccola l’esplosione di Tio

L’ala di colore in Puglia ha chiuso con 46 di valutazione e i margini che ha sono importanti. Ma tutta la squadra cresce attorno a Renzi

di JACOPO CAVALLINI
30 settembre 2025
L’ala di colore in Puglia ha chiuso con 46 di valutazione e i margini che ha sono importanti. Ma tutta la squadra cresce attorno a Renzi

L’ala di colore in Puglia ha chiuso con 46 di valutazione e i margini che ha sono importanti. Ma tutta la squadra cresce attorno a Renzi

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Se due indizi fanno una prova, allora questa Adamant è davvero sulla strada giusta per fare una grande stagione. I biancazzurri hanno sbancato con autorità il campo di San Severo, centrando così il primo successo in Serie B Nazionale grazie ad una prova magistrale, fatta di intensità e determinazione, di gioco orchestrato e difesa arcigna, di un Tio dominante e di un Pellicano (ex di turno) sempre più al timone del gruppo. Ferrara ha comandato sin dalla palla a due e non si è voltata più indietro, piazzando un break di 16-2 nei primi 5’ e resistendo con serenità ai tentativi di rientro dei padroni di casa, che mai si sono veramente avvicinati a Marchini e compagni, dimostrazione di maturità ed attributi. Il successo del Pala "Falcone e Borsellino", arrivato senza Casagrande – ai box precauzionalmente per un problema alla schiena – porta in dote all’Adamant un’altra dose di consapevolezza, per una squadra che lavora forte in palestra e vede i frutti del suo lavoro alla domenica. Due uscite ufficiali e due prestazioni più che convincenti: col senno di poi i rimpianti sono ancora maggiori per non essere riusciti a conquistare quattro punti, nonostante al debutto ci fosse di fronte una corazzata come Livorno, ma al di là di questo coach Benedetto si porta a casa sensazioni positivissime e l’impressione di un gruppo che ha già immagazzinato le idee – tattiche e di carattere – del proprio allenatore. Da sottolineare la crescita di Tio: per lui una prova da 31 punti, 11 rimbalzi e 4 assist per un totale di 46 alla voce valutazione, numeri clamorosi ed il merito – oltre che al giocatore – va allo staff ed all’ambiente che ha creduto sin dal primo giorno nelle sue potenzialità, confermando un giocatore che in estate aveva mercato ed ha scelto di rimanere a Ferrara per proseguire nel suo percorso di crescita. La squadra, dopo essere tornata da San Severo a notte inoltrata, ieri ha goduto di un giorno di riposo e da oggi pomeriggio tornerà in palestra per cominciare a mettere nel mirino la seconda trasferta di fila nella tana della Virtus Imola, reduce dal netto successo contro Fabriano. Un’altra tappa del lungo viaggio che aspetta Marchini e compagni, consci ancor di più di poter fare un campionato da protagonisti.

Jacopo Cavallini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su