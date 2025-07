Serie B. Vigevano, tabula rasa del roster

Potrebbe essere già oggi il giorno nel quale la Elachem Vigevano, retrocessa dalla A2 alla Serie B, annuncerà i primi ingressi. Si dice che la società del presidente Marino Spaccasassi abbia già firmato tre o forse quattro giocatori che costituiranno il gruppo affidato a coach Stefano Salieri (nella foto) in sostituzione di Lorenzo Pansa. La certezza è che la squadra della passata stagione è stata completamente smantellata: i primi ad accasarsi sono stati Giacomo Leardini, finito a Rimini e Gabriele Stefanini, che aveva sottoscritto un ricco biennale con Scafati dal quale è però uscito nei giorni scorsi per motivi non ancora noti. Poi in sequenza se ne sono andati Taflaj, dopo un solo anno a Vigevano, e soprattutto gli “eroi di Ferrara“, quelli che hanno riportato Vigevano in A2. Michele Peroni ha firmato per la Gema Montecatini dove potrebbe approdare anche Kris Strautmanis e ricomporre, con Lollo D’Alessandro, un pezzo della squadra che ha vinto la serie B.

E se il lungo lettone era stato considerato un tassello importante, ancora di più era ritenuto tale il capitano Pippo Rossi, sette stagioni in maglia ducale, tanto che lo stesso coach Salieri in sede di presentazione lo aveva indicato come l’uomo della continuità tra il ciclo concluso sul neutro di La Spezia e quello che si sta per aprire. A sorpresa però Rossi non avrebbe dato la sua disponibilità a restare prendendo in considerazione importanti offerte dalla Serie B. Dunque, ad eccezione di Matteo Galassi sul cui conto non si è ancora saputo nulla, il resto della squadra non esiste più. Circostanza che ha suscitato la comprensibile preoccupazione dei tifosi.

"A loro – commenta il neo-general manager Gabriele Torreggiani – chiediamo fiducia e pazienza. Quello che stiamo allestendo è un progetto importante. Capisco che vedere solo partenze possa allarmare, ma stiamo lavorando per arrivare ai giocatori che ci ha chiesto coach Salieri e che meglio si adattano al suo modo di fare basket. Prendere qualcuno solo per dare un nome in pasto ai sostenitori sarebbe un follia. Vigevano è una piazza importante per la Serie B – aggiunge il dirigente – e il nostro obiettivo è di costruire una squadra all’altezza delle aspettative". Il tutto nelle more del fatto che domani si potrebbe già avere un quadro chiaro anche in materia di ripescaggi: Vigevano, come prima avente diritto, ha presentato domanda salvo poi specificare che, in caso di chiamata, si dovranno fare comunque ulteriori valutazioni.

Umberto Zanichelli