L’ambiziosa Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti, ha iniziato a lavorare sodo agli ordini di coach Giulio Gambassi e del suo staff. La squadra aglianese sta preparando una stagione che, nelle intenzioni della dirigenza, ha come obiettivo le posizioni di vertice della classifica del campionato di Serie C. C’è voglia di essere protagonisti: giocare bene e vincere.

Intanto, è stata fissata la data della presentazione ufficiale della formazione: l’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 11 nella Sala consiliare del Comune di Agliana, alla presenza del sindaco Benesperi e del consigliere comunale, con delega allo sport, Tommaso Allori. Stabiliti anche gli impegni ufficiali del precampionato.

I neroverdi torneranno a giocare sul parquet nel fine settimana del 5-7 settembre in occasione del primo Trofeo Giancarlo Pescioli. In particolare, l’Endiasfalti affronterà la Sancat Firenze venerdì 5 alle 21.15 alla palestra Balducci. Le finali sono previste domenica 7, rispettivamente alle 18, quella per il terzo posto, e alle 20, quella per la conquista della competizione.

Dopo il torneo, Agliana se la vedrà in amichevole con l’Olimpia Legnaia mercoledì 10 settembre, a partire dalle 20.30 al PalaFilarete di Firenze. Inoltre, prima dell’inizio del campionato gli uomini del presidente Simone Caramelli disputeranno il primo turno di Coppa Toscana: domenica 14 settembre, con palla a due dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, affronteranno il Don Bosco Livorno. In caso di passaggio del turno, i nostri tornerebbero in campo domenica 21 settembre.

"Siamo consapevoli che ci attende un’annata sportiva lunga e difficile, ma siamo altrettanto consci delle nostre potenzialità", chiosa patron Caramelli.

Gianluca Barni