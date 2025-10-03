Serie C. Agliana e Bottegone tra le mura amiche

L’una per confermarsi e iniziare a capire quanto vale davvero, l’altra per riscattarsi. L’Endiasfalti Agliana e la Valentina’s Camicette Bottegone torneranno in campo domenica prossima 5 ottobre, entrambe a partire dalle 18 rispettivamente al Pala Capitini di Agliana contro il Solettificio Manetti Castelfiorentino e alla palestra Martin Luther King di Bottegone con la Valdisieve. "Finalmente torniamo a giocare davanti al nostro pubblico. Siamo carichi e pronti a fare del nostro meglio – ammette il coach neroverde, Giulio Gambassi –. Affronteremo una delle squadre più attrezzate della categoria, ovvero il Castelfiorentino. Ha un roster completo in ogni reparto, è costruito per stare ai piani alti della classifica. Dovremo essere bravi a limitare la sua fisicità e provare a contenere il talento dei suoi interpreti. Può avere tante soluzioni, sia dentro che fuori dall’area: sarà fondamentale, quindi, non solo la preparazione alla partita, ma anche la lettura all’interno della stessa. Ci stiamo preparando molto bene, non vediamo l’ora di tornare al ‘Capitini’ per giocare davanti ai nostri tifosi, che spero siano numerosi e desiderosi di sostenerci". Squadra al completo, così come a pieno organico sarà la Valentina’s Camicette, che in settimana si è leccata le ferite dopo la scoppola rimediata a Montevarchi. Intanto, la squadra ha preso parte alla classica Festa dello Sport della parrocchia di San Michele Arcangelo, a Bottegone. Un momento di condivisione e vicinanza con la frazione e tutte le realtà sportive: dal Bottegone Basket Junior al Progetto Volley Bottegone, passando per le compagini calcistiche AC e ASD Virtus Bottegone. Infine, la formazione di Divisione Regionale 2 potrà contare sull’esperienza sotto canestro di Roberto Marconato.

Gianluca Barni