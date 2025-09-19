Serie C. Agliana e Bottegone a caccia dei quarti di Coppa Toscana

Le squadre pistoiesi vanno a caccia della qualificazione alla final four della Coppa Toscana Alfredo Piperno. Domenica di gare ufficiali per Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone: le due formazioni giocheranno dalle 18 rispettivamente a Firenze contro la Sancat e alla palestra Toscanini di Prato con Dragons Prato. In palio, due posti per l’atto conclusivo del torneo, che si dovrebbe tenere nei primi giorni del 2026. Agliana col dubbio Emanuele Rossi (non è ancora certo che scenda sul parquet): "Abbiamo l’occasione di affrontare una squadra forte come Sancat, composta da giovani di livello assoluto – fa sapere il coach aglianese Giulio Gambassi –. Proveremo a mettere in pratica tutte le cose che stiamo preparando: siamo fiduciosi di far bene". A Bottegone c’è voglia di stupire, di vincere ancora, stavolta contro la formazione allenata dall’ex capitano dei gialloneri Edoardo Banchelli. "Contro l’Us Livorno abbiamo portato a casa una sfida difficile – sostiene coach Maurizio Milani –: sapevamo di avere di fronte una squadra giovane e ben allenata. Pur essendo stati indietro nel punteggio in maniera anche importante, ho visto dei passi in avanti da parte dei nostri ragazzi e questo mi rende felice". G.B.