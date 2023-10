Serie C. Angels, contro la Bsl è già sfida salvezza

Torna al PalaSgr, la Dulca Santarcangelo, e l’occasione è data dall’incontro di questa sera valevole per la quinta giornata del girone B di questa C unica emiliano – romagnola. L’avversario è San Lazzaro (palla a due in programma alle 21, arbitrano Meli e Rusticali) e per entrambe è un’opportunità importante per staccarsi dai bassifondi della classifica. I gialloblù di Serra e la Bsl sono infatti appaiati sul fondo della graduatoria a quota 2 punti, con Santarcangelo che ha tutte le intenzioni di approfittare al massimo di questo incontro, visto che poi lo potrà bissare nel prossimo turno con un’altra gara casalinga abbordabile (il 5 arriva Lugo). Sempre senza i lungodegenti Rivali e Saltykov, la Dulca prova a sfruttare l’ottimo momento di Conti.

Nel girone marchigiano invece , la Pallacanestro Titano viaggia verso Pesaro per affrontare il Basket Giovane (partita in programma alle ore 18), una pariclassifica a 6 punti che può vantare tra le sue fila il lungo di 2.15 Medoune Gueye, un vero fattore che fino a un anno fa era impegnato unicamente nella Uisp riminese. Per la squadra di Millina una partita chiave prima del doppio appuntamento interno nel giro di una settimana.