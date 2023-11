Serie c. Aviators, la gara a San Lazzaro si decide nel terzo periodo. Top scorer, con 17, è Goi

BSL San Lazzaro

58

Aviators Lugo

78

SAN LAZZARO: Piazzi 2, Baldi 4, Micheli 5, Frigieri 6, Brandani 9, Vanti 3, Rossi 7, Govi 8, Pontieri 6, Trombetti 8. All.: Nieddu

LUGO: Goi 17, Costa, Morozzi, Baroncini L. 11, Fussi 4, Creta 11, Canzonieri 13, Arosti 9, Ravaioli 13, Pasquali. All.: Baroncini F.

Arbitri: Zanetti – Dell’Infante

Note. Parziali: 24-18; 37-38: 45-65

Vittoria di carattere per gli Aviators, impostisi 78-58 in casa della BSL San Lazzaro. Match equilibrato nel primo tempo dove Lugo non riesce ad imporre il proprio ritmo, ma dopo l’intervallo si prende l’inerzia e chiude i conti. Decisivo è stato infatti come al solito l’ottimo terzo quarto dei lughesi, dove concedono soltanto 8 punti, volando sopra di venti lunghezze. La squadra di coach Baroncini ritornerà in campo venerdì 8 dicembre in casa della CMP Bologna (ore 18), ultimo match del girone d’andata. Classifica: Medicina* e CMP Bologna 16; Baskers Folimpopoli, Molinella e Guelfo 10; Lugo* 8; BSL San Lazzaro, Ozzano e Santarcangelo 6; SG Fortitudo Bologna 2; Scuola Basket Ferrara 0. * devono ancora riposare