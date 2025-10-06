Serie C. Bottegone e Agliana. Scivoloni casalinghi

La giornata che non ti aspetti. Il secondo turno d’andata del campionato di serie C ha visto le contemporanee cadute interne di Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone. Se Agliana avrebbe voluto confermare il bell’inizio di torneo, Bottegone avrebbe desiderato invece risollevarsi dopo l’esordio-choc a Montevarchi, contro la Fides. L’Endiasfalti ha ceduto 95-89 al Solettificio Manetti Castelfiorentino al PalaCapitini di Agliana, mentre la Valentina’s Camicette è stata sconfitta con il punteggio di 74-72 alla King di Bottegone da Valdisieve.

L’Endiasfalti scatta in avvio, ma Castelfiorentino è vivo e, pian piano, inizia ad accumulare un buon vantaggio. Agliana gioca a sprazzi, alzando i giri del motore nel terzo quarto. Agliana prova l’anticipo alla disperata nel finale, ma la partita si chiude ufficialmente con i liberi di Corbinelli. Tabellino Agliana: Zaccariello 5, Bacci 6, Nesi 14, Bonistalli 3, Manetti 2, Giannini 21, Rossi 23, Lucchesi 11, Benvenuti 4, n.e. Bardazzi, Mucci, Ratto.

La Valentina’s Camicette, priva di Iannello, messo k.o. dall’influenza in extremis, parte bene, col giusto piglio, ma nel secondo quarto subisce il prepotente ritorno degli avversari, che passano avanti di due punti. Vantaggio minimo, che riusciranno a tenere: la squadra allenata da Milani, infatti, insegue, ma non opera l’aggancio. Da sottolineare i 14 tiri liberi sbagliati dai gialloneri. Tabellino Bottegone: Magnini 5, Biagi 15, Cantone 6, T. Milani, Mati 15, G. Cukaj 17, Rocco, E. Cukaj 6, Giusti 2, Santi 6.

Gianluca Barni