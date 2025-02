Serie C. Cmo e Molinella calano il poker. La Francesco Francia va

Calano il poker le big del girone G di serie C Cmo Ozzano e Molinella, che nella terza giornata di ritorno incassano i 2 punti contro Granarolo (+47) e Casalecchio di Reno (per il Cvd è la terza sconfitta consecutiva) e conservano rispettivamente il primo e il secondo posto nel raggruppamento. In crescita anche la Francesco Francia, alla terza vittoria di fila.

Girone G: Sg Fortitudo-Virtus Medicina 63-72, Molinella-Cvd Casalecchio 69-64, Argenta-Scandiano 42-68, Francesco Francia-Vignola 83-62, Bsl San Lazzaro-Arena 71-81, Cmo Ozzano-Cmp Granarolo 103-56, Novellara-Lg Competition 84-74.

La classifica: Cmo Ozzano 30; Molinella e Lg Competition 24; Virtus Medicina 22; Francesco Francia e Scandiano 20; Cvd Casalecchio e Cmp Granarolo 14; Sg Fortitudo e Arena 12; Argenta e Vignola 10; Novellara 8; Bsl San Lazzaro 4.

Girone M: Cab Ancona-Fossombrone 57-79, Baskers-Robur Osimo 95-72, Real Pesaro-Taurus Jesi 95-76, Santarcangelo-Titano San Marino 66-61, Urbania-Sutor Montegranaro 74-64, Porto Sant’Elpidio-Pisaurum Pesaro 90-83, Robur Falconara-Guelfo 72-83.

La classifica: Baskers 32; Santarcangelo 28; Fossombrone 26; Porto Sant’Elpidio e Urbania 22; Pisaurum Pesaro, Sutor Montegranaro, Robur Osimo e Taurus Jesi 14; Titano San Marino 12; Guelfo 10; Robur Falconara e Real Pesaro 8; Cab Ancona 0.

