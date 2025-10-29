Serie c. Colpo degli Angels. Nulla da fare per i Titani

Seconda vittoria consecutiva per gli Angels Santarcangelo, che sbancano Porto Sant’Elpidio e centrano il primo successo esterno della stagione. Il 70-84 di domenica prende corpo soprattutto in un quarto periodo ad alte percentuali e di grande energia. La gara, rimasta in grande equilibrio dopo 30’ di gioco (53-56), si spezza nel quarto parziale, coi clementini a segnare addirittura 28 punti grazie alla super serata di Forino e al solito Saltykov. Nella parte centrale del quarto gli Angels volano via e non si fanno più riprendere, rendendo vani gli ultimi tentativi avversari. Il tabellino di Santarcangelo: Vandi 7, Almasi, Ronci 7, Macaru 3, Forino 18, Gardini 12, Rivali, Longo, Amaroli 1, Frisoni, Broglia 10, Saltykov 26. All.: Tassinari.

Niente da fare invece per la Pallacanestro Titano San Marino, ko alla ‘Bombonera’ di Montegranaro, La Sutor s’impone 65-57 dopo un match sempre parecchio equilibrato, con i padroni di casa quasi sempre avanti anche se di pochi possessi. Montegranaro inizia il quarto periodo sul +7 (50-43), i Titans provano a rientrare ma lo spunto conclusivo è tutto dei locali. Il tabellino della Pallacanestro Titano: Bomba 5, Romagnoli ne, Macina 7, Fusco 17, Ugolini 9, Amati 4, Dragomanni, Felici 12, Lombardi 3, Falcioni ne. All.: Rossini.