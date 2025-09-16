Serie C – Coppa Toscana. Bottegone e Agliana volano ai quarti di coppa

Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione della Valentina’s Camicette Bottegone e dell’Endiasfalti Agliana si annuncia interessante. Nella prima uscita ufficiale, negli ottavi di finale di Coppa Toscana ’Alfredo Piperno’, i gialloneri allenati da Maurizio Milani si sono imposti in rimonta 83-79 (17-26, 35-42, 56-61) sull’Unione Sportiva a Livorno, mentre i neroverdi guidati da Giulio Gambassi hanno regolato Don Bosco Livorno 92-72 (30-19, 46-41, 73-53) al PalaCapitini di Agliana. Ai quarti di finale affronteranno rispettivamente i Dragons, che hanno sconfitto Fucecchio, domenica 21 settembre dalle 18.30 alla palestra Toscanini di Prato e Sancat Firenze, che ha superato Sansepolcro, sempre domenica 21 dalle 18 a San Marcellino Firenze contro Sancat.

Sofferta, ma per questo ancor più bella, la prima vittoria della Valentina’s. L’inizio di gara è complicato dal punto di vista difensivo per Magnini e compagni, con i labronici che riescono a gestire il match in maniera disinvolta, sulle ali dell’entusiasmo, e con Bottegone che, fin dai primi possessi, è costretto a inseguire. Col passare dei minuti, però, i gialloneri iniziano a entrare in partita e dopo l’intervallo innestano la marcia giusta, avvicinandosi sul finire di terzo periodo ai padroni di casa. La partita va avanti a strappi, con la Valentina’s che riesce a rintuzzare anche fino al -3 a metà ultimo periodo (68-65) prima di subire un contro break che, a 3’40’’ dal gong finale, sembra essere decisivo con Livorno in testa 76-68. Sono i canestri di Santi, la tripla di Biagi e l’appoggio in reverse di Iannello a dare il vantaggio a Bottegone, che affonda le speranze labroniche (complice anche diversi tiri liberi sbagliati dei locali). Bottegone: Iannello 16, Cantone 8, Biagi 20, Magnini, Mati 10, Giusti, G. Cukaj 11, Santi 15, E. Cukaj, Cremese, Mucciola 3, Rocco.

Partenza sprint per l’Endiasfalti, che in un minuto piazza un parziale di 7-2. Don Bosco non ci sta e si rifà sotto, ma Agliana resta avanti. A metà primo quarto, il punteggio recita 17-12. Il secondo quarto comincia con due antisportivi da parte degli ospiti, che regalano ulteriori punti alla squadra del presidente Simone Caramelli. Giannini si carica sulle spalle i suoi con due bombe, ma Don Bosco resta a contatto. Nel terzo periodo la musica torna a suonare forte per i neroverdi. Agliana prende il largo, arrivando sul +20 (73-53) con gli ultimi dieci da giocare. Il quarto tempino conferma la buona prova dei neroverdi. Agliana: Mucci 7, Bacci 8, Nesi 23, Lucchesi 8, Giannini 20, Manetti 20, Zaccariello, Bonistalli 8, Baroncelli, Ratto, Bardazzi, Lo Bello.

Gianluca Barni