Serie C e Divisione Regionale 1: alle 17 il confronto con la Lg Competition. La Cmp Global costretta allo stop per un guasto al sistema di riscaldamento di Ferrara. La Francesco Francia di Mondini non vuole più fermarsi

Con il titolo di squadra più in forma del momento, e una striscia positiva che perdura da 5 giornate, l’attenzione della serie C è sulla Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che alle 17 farà visita alla Lg Competition per continuare a tallonare la vetta del girone A. I biancoblù di Zola Predosa viaggiano sul secondo gradino, a -2 da Scandiano, che nell’anticipo si è aggiudicata il derby reggiano piegando Novellara 78-57. Nel girone B tira il fiato la regina Cmp Global, unica squadra ancora imbattuta (7 su 7 per coach Matteo Tasini e soci) e ferma a causa di un rinvio richiesto dal fanalino di coda Sb Ferrara per un guasto al sistema di riscaldamento.

Occhi puntati in Divisione Regionale 1 al compresso girone A, dove la classifica corta è ogni settimana in mutamento. Negli anticipi del venerdì vittorie importanti per la parte alta della graduatoria per gli Stars di coach Gianluca Piccolo, che piega Reggiolo 67-63 e torna in carreggiata a quota 12, e per i Giardini Margherita, che superano la Veni 64-57 e raggiungono le ‘stelle’ al secondo posto. Unica sfida domenicale è il derby della bassa che alle 18 vedrà di fronte la Vis Persiceto (ottava) e Castelfranco (dodicesima). Nel girone B si spartiscono la vetta Budrio e Granarolo, che negli anticipi liquidano in trasferta Massa Lombarda (66-81) e Villa Verucchio (63-81) in attesa dell’unica sfida domenicale fra l’inseguitrice Argenta e l’Omega, in campo alle 18.

Weekend in salita infine per l’Olimpia Castello di coach ‘Lupo’ Giordani, che alle 18 torna sul parquet del PalaFerrari per la delicata sfida contro Pizzighettone, penultimo appuntamento prima del giro di boa del campionato di Interregionale. I padroni di casa sono a caccia di punti per risalire la china dopo due sconfitte consecutive e per allontanarsi dall’ultimo posto nel girone C in coabitazione con Cernusco, che il 2 dicembre ospiterà proprio i castellani. La compagine nerazzurra, che da poco ha inserito Omar Dieng tra le proprie fila, è a caccia di una nuova identità.

Giacomo Gelati