Serie C e Divisione Regionale 1. Cmo-Francesco Francia, un duello stellare. E Budrio riceve la corazzata Piacenza

Settimo capitolo di ritorno in serie C e tutto è pronto per l’attesissimo big match al vertice del girone G fra la regina Cmo Ozzano e l’inseguitrice Francesco Francia, prima contro quarta in campo stasera alle 21. Gli ozzanesi di coach Federico Grandi arrivano da una striscia positiva di 7 vittorie che hanno permesso di consolidare la leadership e di ipotecare il primato in vista dei playoff col beneficio del fattore campo.

Tuttavia il trend è estremamente positivo anche per i biancoblù di Zola Predosa, trascinati fin qui dai punti di Ilario Tosini (11,9 di media) e Isacco Lovisotto (11,2), che grazie alle ultime 6 vittorie consecutive sono riusciti ad avvicinare il podio, ora distante due lunghezze. Qua spiccano Virtus Medicina, impegnata stasera alle 21 sul parquet del fanalino Bsl San Lazzaro, e la parigrado Lg Competition, domani alle 17 in casa contro Molinella.

È invece bagarre per l’ottavo posto, l’ultimo valevole per i playoff e occupato dal Cvd Casalecchio, appaiato a Montecchio (settima) e Granarolo (nona): i casalecchiesi domani alle 18 saranno ospiti di Vignola, mentre per Granarolo lo scoglio da superare sarà quello di Argenta (stasera alle 21 in via Roma).

Torna in campo questo fine settimana anche la Divisione Regionale 1, che dopo la chiusura della regular season aprirà le danze stasera con le tre poule-promozione: le poule-salvezza scenderanno in campo invece il prossimo weekend (martedì verranno ufficializzati i calendari definitivi).

Nel girone V1 partenza in salita per Budrio, che domani alle 17 riceverà la corazzata Piacenza, con un occhio all’altra sfida Parma-Cento (in campo oggi alle 20,30). Non meno complesso l’esordio nel girone V2 per le due bolognesi Vis Persiceto e Progresso: i persicetani di capitan Ferrari oggi alle 19 faranno visita alla regina 4 Torri Ferrara, mentre in simultanea il club di Castel Maggiore scenderà in Romagna per l’esame Lugo.

g. g.