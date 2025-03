Serie C e Dr1: il programma. Virtus Medicina-Cmo: in scena il big match. La Sg Fortitudo ospita la Cmp

Ottava giornata di ritorno sui campi della serie C e tutti i fari puntati sull’attesissimo big match fra le prime due della classe. Oggi, alle ore 21, è il turno di Virtus Medicina-Cmo Ozzano, seconda contro prima e distanziate da sole 6 lunghezze nella complessa graduatoria del girone G. Appaiata ai gialloneri di coach ‘Bidi’ Bettazzi la Lg Competition, che proverà l’assalto al secondo posto in solitaria nella trasferta in simultanea sul campo del Cvd Casalecchio, settimo. Col vento in poppa la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, alla settima vittoria consecutiva dopo lo scalpo in trasferta sul campo della regina ozzanese, e impegnata oggi alle 19 contro Argenta per provare ad agganciare Medicina ed Lg. In fase calante e in cerca di riscatto Molinella, che oggi alle 19 riceverà Novellara, quest’ultima impegnata nella lotta salvezza contro la Sg Fortitudo, a +2 sui reggiani e oggi alle 18 in casa contro la Cmp Granarolo. Seconda giornata di andata della poule-playoff invece sui parquet della Divisione Regionale 1.

Nel girone V1 Budrio cerca di riprendersi dalla scoppola piacentina dello scorso weekend e domani alle 20 riceverà Magik Parma, stesso sentimento che vive la Vis Persiceto nel girone V2, che dopo il crollo contro la regina Ferrara domani alle 18 ospiterà Lugo per ritrovare il sorriso.

Al via questo fine settimana infine la poule-playout. In attesa dei risultati degli anticipi Voltone-Medolla (girone R1, ieri alle 21), Giardini Margherita-Tiberius Rimini (R1, ieri alle 21,20), Stars-Anzola (R2, ieri alle 20,45), Reggiolo-Audace Bombers (R3, ieri alle 21,15) e International-Veni (R3, ieri alle 21), domani va in scena il girone R3 con le sfide Masi-Cesena 2005 e Castelfranco Emilia-Cspt 2010, in campo alle 18,30.

g. g.