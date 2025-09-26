Serie C: esordio con doppia trasferta. Agliana e Bottegone allo ’start’

Inizia di sabato il nuovo campionato di serie C per Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone. Starà a quest’ultima esordire per prima, domani alle 18 al palazzetto dello sport Monteva di Montevarchi contro la Fides; un quarto d’ora più tardi scatterà il torneo per i neroverdi di coach Giulio Gambassi, al PalaCosmelli di Livorno al cospetto dell’Unione Sportiva Livorno. "La Fides è una delle squadre favorite alla vittoria della regular season", fanno sapere da casa-Bottegone. L’Unione Sportiva Livorno, invece, è proprio la formazione eliminata dalla Valentina’s Camicette negli ottavi di finale della Coppa Toscana Alfredo Piperno (battuta proprio al PalaCosmelli). I primi test stagionali hanno fatto registrare alti e bassi: Gambassi e il suo staff hanno sfruttato al meglio le gare amichevoli per preparare gli aglianesi al grande giorno. "L’Unione Sportiva Livorno è una compagine simile a quelle che abbiamo sfidato nei due turni di Coppa Toscana (Don Bosco Livorno e Sancat Firenze, ndc). È composta da giovani che hanno talento ed esperienza in categoria. Oltre a loro si aggiungono alcuni senior, tra cui una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Bruno. Dovremo approcciare la partita con la massima attenzione e cercare di dare continuità alle nostre idee. Stiamo lavorando per limare gli errori delle ultime uscite e farci trovare pronti". Impegno indubbiamente tosto, anche perché fuori casa. Sulla carta, più severo, però, per Bottegone di Maurizio Milani. Oltre a essere candidata numero uno al successo della prima fase, la Fides è storicamente uno degli avversari più ostici per la Valentina’s Camicette, che la stagione scorsa subì addirittura una scoppola nell’aretino. Il gruppo giallonero sarà comunque al completo. Debutteranno in terra di Toscana gli acquisti di peso, Cantone e Iannello, mentre sarà a disposizione l’ultimo giocatore ingaggiato, Santi.

Gianluca Barni