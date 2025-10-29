Serie c femminile. Gea, niente gara a Montecatini. Ora decide il giudice sportivo

Vittoria a tavolino o ripetizione della partita. In settimana arriverà il responso. Intanto, è stato un viaggio a vuoto, sabato sera, per la formazione femminile della Gea, che avrebbe dovuto disputare sul parquet di Montecatini la prima giornata del campionato di serie C femminile. Una volta arrivati al ’PalaVinci’, il coach Luca Faragli e le sue ragazze hanno scoperto che non era possibile giocare nel Palasport designato perché era andato in frantumi un canestro. La società termale ha quindi proposto all’arbitro Andrea Zini di Pistoia (inizialmente poco propenso a questa soluzione alternativa) di trasferirsi nella palestra a fianco, chiedendo ai due tecnici, se la sentivano di prendersi la responsabilità di far giocare la partita in un impianto non omologato. Faragli, dopo un colloquio con il presidente David Furi, ha deciso di tornare a casa senza disputare l’incontro, per non mettere a rischio la sicurezza delle atlete. Martedì il giudice sportivo del comitato regionale della Fip Toscana si si riunirà per decidere se assegnare la vittoria a tavolino per 20-0 alla Gea oppure se far ripetere la gara. Le biancorosse torneranno comunque in palestra per preparare il difficile esordio casalingo di sabato prossimo alle 18 contro il Baloncesto Firenze.