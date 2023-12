Serie C femminile. Gea sconfitta. Avversarie forti, ma l’arbitro...

La Gea esce sconfitta dal campo del Porcari nell’ottava giornata del campionato di serie C femminile (74-35). Un ko maturato contro un’avversaria che ha avuto in Viola Bartoli la trascinatrice assoluta. La formazione di Luca Faragli, che si è trovata subito sotto di undici punti, ha da recriminare per la direzione dell’incontro. "E’ stato un incontro di lotta libera – dice il coach grossetano – la gara è stata rovinata da un arbitro non all’altezza, che è passato sopra a falli, spintoni, evidenti infrazioni di passi. La pressione a tutto campo, fatta di mani addosso, ha finito per rendere più ampio il passivo".

PORCARI: Granata 2, Del Carlo 9, Fusco, Melchino 1, Donatini 3, Ter Braake 6, Tocchini 8, Menchini 4, Giusti 6, Bartoli 35. All. Francesca Salvioni.

GEA: Tanganelli 8, Linda Picchianti, Panella 16, Nunziatini 8, De Michele 1, Melissa Picchianti, Lambardi 2, Magnani. All. Luca Faragli.