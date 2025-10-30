Serie c femminile. La Gea vince senza sforzo. A tavolino

Esultano pur senza giocare le ragazze della serie C della Gea. Il comitato regionale della Fip ha assegnato la vittoria a tavolino (per 20-0) nei confronti della Pallacanestro e Montecatini per la gara non disputata sabato scorso. Il giudice sportivo ha sanzionato Montecatini "per violazione della normativa relativa all’efficienza dell’impianto di gioco, sulla base degli articoli 18 e 21 del regolamento gare. La Società ospitante non ha messo a disposizione il campo di gioco, con tutte le attrezzature utilizzabili per la disputa della gara". Il PalaVinci, nel quale avrebbe dovuto disputarsi la partita non era disponibile per la rottura di un canestro e la palestra alternativa proposta non aveva la necessaria omologazione. Il giudice sportivo ha anche provveduto all’omologazione delle altre disputate le fine settimana. I risultati: Altopascio-Polisportiva Nicola Chimenti 45-38, Gs Bellaria Cappuccini-Pallacanestro Femminile Pisa 53-57, Basket Porcari-Virtus Siena 62-52, Baloncesto Bk Firenze-Pallacanestro Femminile Firenze 41-62.