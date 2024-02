Serie c femminile. La Gea sconfitta per 51-40 dal Porcari

Con una grande prestazione, la Gea Grosseto sfiora il successo contro il Porcari, che si imposto per 51-40 nella penultima giornata di regular season della serie C femminile. Le ragazze di Luca Faragli, che nel primo quarto hanno avuto anche un vantaggio massimo di tredici punti, prima di essere risucchiata dalle lucchesi, sono state in partita fino all’ultimo minuto di gioco: sotto di quattro punti hanno gettato al vento la possibilità di accorciare, finendo per concedere alle ospiti un break che le ha portate in doppia cifra. Le biancorosse hanno fatto tremare un avversario che spera ancora nel terzo posto finale, ricevendo i complimenti al termine della partita per aver giocato da grande squadra. Un comportamento che fa ben sperare per la trasferta con il Florence, che potrebbe aprire nuovi scenari per la salvezza. GEA: Tanganelli 14, Linda Picchianti, Panella, Nunziatini 7, De Michele 9, Melissa Picchianti, Perillo 2, Lambardi, Magnani, Faragli 8.