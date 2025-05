Serie C femminile: semifinale playoff gara2. Olimpia, che beffa:. Gualdo vola in finale dopo una battaglia

OLIMPIA

60

GUALDO TADINO

61

OLIMPIA PESARO: Sorace 4, Canossini 9, Cini 4, Forni 6, Moschetti ne, Cantucci, Canestrari 4, Biagetti 6, Bravi ne, Barulli 5, Pastore ne, Battisodo 22. All. Giovanelli.

GUALDO TADINO: Marcotulli 17, Fioriti 3, Ridolfi 2, Stronati 12, Matarazzi 12 , Depretis 2, Spinaci, Ceccarelli 8, Franciolini 5, Bartolini ne. All. Monacelli.

Arbitri: Adinolfi e Mancini.

Note. Parziali: 16-15, 29-29, 48-43. Spettatori: 200.

PESARO

Finisce con tanto rammarico l’avventura nei playoff dell’Olimpia, che cede in casa per un sol punto al Gualdo che va alla finale promozione per la B, mentre Pesaro chiude a testa alta. Peccato, perché dopo un primo tempo molto equilibrato nel 3° quarto le pesaresi avevano preso il largo con una fiammata di Barulli (48-40), ma non sono riuscite a mantenere l’inerzia, consentendo alla squadra ospite di rientrare e sorpassare (52-53) quando mancavano 4’. Da lì in poi un corpo a corpo caratterizzato da tanta tensione, fino a 9’’ dalla sirena quando Battisodo, con l’Olimpia sotto di uno, va in cerca del canestro-vittoria in mezzo a una selva di braccia: la fortuna non l’assiste, forse c’è un contatto ma non viene rilevato. All’Olimpia non resta allora che fermare il cronometro con un fallo, ma Gualdo è fredda dalla lunetta, mette entrambe i liberi e torna a +3. Negli ultimi 2’’9 segna 2 punti solo Canestrari.

e.f.