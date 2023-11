Serie C. Gli Angels sfiorano l’impresa. E oggi la palla passa ai titani

Nell’anticipo della settima giornata di Serie C emiliano-romagnola, gli Angels Santartcangelo mancano il colpo in casa della capolista CMP Global Bologna. I padroni di casa s’impongono 86-76 al termine di un match sempre condotto. Nel terzo quarto la Dulca prova a ridurre il gap grazie a un ottimo Bedetti, ma l’imprecisione ai tiri liberi costa l’aggancio (71-66 al 30’). In dirittura d’arrivo, invece, i clementini pagano la siccità offensiva e nonostante una buona difesa non riescono ad accorciare. Gli Angels rimangono a 4 la CMP Global vola a 12. Il tabellino di Santarcangelo: Bonfé 3, Mulazzani 8, Conti 24, Baschetti, Macaru 6, Benzi 3, Rossi 5, Bedetti 20, Mari 4, Panzeri, Morri, Lombardi 3. All.: Serra.

Gioca invece oggi, nel girone umbro-marchigiano, la Pallacanestro Titano di coach Millina. Dopo il rocambolesco successo interno al doppio supplementare di una settimana fa, Macina e compagni scenderanno nella tana di una rivale storica di questi anni, Montegranaro (ore 21). Punti di forza noti, quelli della squadra marchigiana: Maggiotto, Pentucci e i Savelli.

Le due squadre sono appaiate al terzo posto entrambe con cinque vittorie e due sconfitte, il salto in avanti premierà una delle due squadre alla caccia di Gualdo e dell’imbattuta Recanati.