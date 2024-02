Serie c. Gli Aviators, con un Fussi da 29 punti, stendono San Lazzaro

Aviators Lugo

93

BSL San Lazzaro

74

LUGO: Goi 14, Laslau 2, De Carli, Baroncini L. 8, Fussi 29, Creta 13, Canzonieri 11, Ciadini, Arosti 6, Ravaioli 10, Pasquali Evangelisti. All.: Baroncini

F. SAN LAZZARO: Piazzi, Filippi Baldi 8, Micheli 6, Frigieri, Casarini 3, Brandani 17, Rossi 8, Govi 7, Pontieri 15, Trombetti 10. All.: Nieddu

Arbitri: Neri - Rusticali

Note. Parziali: 21-23; 43-40; 67-53

Netta vittoria per gli Aviators che mettono una ipoteca sul quinto posto, decisivo per avere un girone playout contro formazioni (sulla carta) abbordabili. Il match con la BSL San Lazzaro è in equilibrio per tutto il primo tempo poi Lugo piazza l’allungo decisivo e arriva alla fine del terzo quarto avanti 67-52, grazie ai soli 13 punti concessi. I canestri di Fussi, autore di 29 punti, permettono ai romagnoli di aumentare il vantaggio nell’ultimo periodo fino al 93-74 finale. Lugo ritornerà in campo sabato 9 alle 20.30 ospitando la CMP Global Basket Bologna nell’ultima giornata di stagione regolare. Classifica: Medicina* 32; CMP Bologna e Baskers Folimpopoli 28; Molinella 22; Lugo* e Santarcangelo 16; Ozzano, Guelfo e SG Fortitudo Bologna 14; San Lazzaro 10; Scuola Basket Ferrara 6. * devono ancora riposare