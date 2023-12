Serie c. I Titans non fanno sconti. Contro Urbania successo con 40 punti di scarto

La Pallacanestro Titano si riprende alla grande dal doppio ko esterno e bagna il ritorno al Multieventi con una vittoria di proporzioni larghissime. Con Urbania finisce 84-44 un match che è esistito solo nel primo tempo, quando in ogni caso i padroni di casa hanno aumentato progressivamente il margine. Sono state le triple di Frigoli e Pesaresi, unite al lavoro in area di Dini, mvp, e Felici, a scavare il primo solco, col secondo periodo nel quale è andata in scena la vera fuga. Il confortante +17 dell’intervallo è stato allargato in un secondo tempo nel quale non c’è stata più storia, con gli ultimi sei minuti che hanno visto in campo tutti i componenti della panchina, compreso il classe 2006 Tommaso Botteghi. Buona prestazione collettiva per i Titans, che hanno finito con sei giocatori tra i 12 e i 16 punti. Top scorer con 16 punti proprio Christopher Dini. Sabato altro impegno casalingo, a San Marino arriverà Tolentino.