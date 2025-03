Serie c, il cmo di grandi non fa sconti con cinque ragazzi in doppia cifra: carnovali, bianco, kissima, odah e folli. Corcelli e Iattoni da favola: così la Virtus Medicina supera la Francesco Francia

È la Virtus Medicina la regnante della decima di ritorno del campionato di serie C, coi gialloneri che nel big match piegano la corazzata Francesco Francia ponendo fine a una striscia positiva di 9 giornate: per i medicinesi di coach ‘Bidi’ Bettazzi, trascinati dai 19 a tesa dei primi violini Corcelli e Iattoni, è l’ottava vittoria consecutiva che permette di restare sulla scia della capolista Ozzano, tornata al successo dopo un periodo di flessione. Per il Cmo di coach Federico Grandi, che chiude con le doppie cifre di Carnovali (17), Bianco (14), Kissima (14), Odah (14) e Folli (11), arriva un netto +25 sul parquet del Cvd Casalecchio, a caccia di punti per consolidare la corsa playoff. Del ko della Francesco Francia ne beneficia Castelnovo, in scioltezza contro Argenta e ora al terzo posto: dietro Zola si avvicina Molinella, che centra la terza vittoria consecutiva superando Scandiano. In fondo alla classifica sirene di retrocessione per la Bsl.

Girone G: Molinella-Scandiano 68-55, Arena-Cmp Granarolo 58-72, Bsl San Lazzaro 62-76, Virtus Medicina-Francesco Francia 81-73, Cvd Casalecchio-Cmo Ozzano 65-90, Lg Competition-Argenta 86-65, Vignola-Novellara 80-83.

La classifica: Cmo Ozzano 38; Virtus Medicina 36; Lg Competition 34; Francesco Francia 32; Molinella 30; Scandiano 26; Cmp Granarolo 22; Cvd Casalecchio 20; Arena 18; Argenta e Vignola 16; Sg Fortitudo 14; Novellara 12; Bsl San Lazzaro 6.

Girone M: Cab Ancona-Baskers 60-103, Titano San Marino-Pisaurum Pesaro 75-65, Guelfo-Sutor Montegranaro 77-65, Real Pesaro-Urbania 61-72, Fossombrone-Santarcangelo 72-75, Robur Falconara-Porto Sant’Elpidio 79-83, Taurus Jesi-Robur Osimo mercoledì.

La classifica: Baskers 46; Santarcangelo 42; Fossombrone e Urbania 32; Porto Sant’Elpidio 26; Pisaurum Pesaro 24; Taurus Jesi e Titano San Marino 22; Sutor Montegranaro 20; Guelfo 18; Robur Osimo 14; Robur Falconara 12; Real Pesaeo 10; Cab Ancona 0.

Giacomo Gelati