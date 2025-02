Serie C: il programma. La Cmo di Grandi vuole allungare ancora. La Francesco Francia cerca il sesto acuto

Ancora 8 gare alla fine della regular season di serie C prima dell’inizio delle giostre che porteranno sul proscenio della B Interregionale 12 (3 per Conference) delle 217 squadre italiane partecipanti: ai playoff le prime 8 di ogni girone, ai playout le squadre dal decimo al tredicesimo posto, mentre retrocessione diretta per la quattordicesima e salvezza per la nona. Un quadro che, per via delle classifiche corte, potrebbe regalare non poche sorprese alle 9 bolognesi partecipanti. Nel girone G continua la marcia della regina Cmo Ozzano di coach Grandi, che viaggia a +8 sull’inseguitrice Virtus Medicina e che sarà impegnata stasera alle 18 nell’esame Sg Fortitudo sul parquet della Furla, dodicesima della classe e in striscia negativa da 4 giornate: gli ozzanesi arrivano da 3 successi in fila.

Trend positivo per i medicinesi guidati dal top scorer Riccardo Iattoni (15,6 di media), alla quarta vittoria filata e di scena alle 21 contro Vignola, ottava. Ma il big match che potrebbe scompaginare i piani alti del raggruppamento vedrà di fronte stasera alle 19 la sesta e la settima della classe: da una parte la Francesco Francia (reduce da 5 vittorie consecutive), dall’altra la Cmp Granarolo di coach Matteo Tasini, staccata di 8 punti e invischiata in una compressa classifica da 6 squadra in 4 punti. In campo oggi anche Molinella-Arena (ore 19) e Cvd Casalecchio-Bsl San Lazzaro ( 21).

Girone G: Scandiano-Lg Competition alle 18, Argenta-Novellara oggi alle 19.

La classifica: Cmo Ozzano 34; Virtus Medicina e Lg Competition 26; Scandiano, Molinella e Francesco Francia 24; Cmp Granarolo 16; Vignola, Arena e Cvd Casalecchio 14; Argenta e Sg Fortitudo 12; Novellara 8; Bsl 4.

Girone M: Titano San Marino-Ancona, Pisaurum Pesaro-Osimo oggi alle 18, Jesi-Urbania oggi alle 18,30, Santarcangelo-Sutor Montegranaro oggi alle 21, Falconara-Real Pesaro oggi alle 21,30, Porto Sant’Elpidio-Fossombrone domani alle 18.

La classifica: Baskers 36; Santarcangelo 32; Fossombrone 28; Porto Sant’Elpidio e Urbania 24; Pisaurum Pesaro, Taurus Jesi, Titano San Marino e Sutor Montegranaro 16; Guelfo e Robur Osimo 14; Real Pesaro e Robur Falconara 8; Cab Ancona 0.

g. g.