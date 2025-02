Serie C Interregionale. Baskérs, big match in casa col Taurus Jesi

Tornano in campo questa sera i Baskérs Forlimpopoli, che con inizio alle 18, al PalaDimensioneVending forti della loro lunga imbattibilità ospitano il Taurus Jesi per una sfida tuttavia da non sottovalutare. Infatti la formazione marchigiana, a caccia di punti per provare a consolidare la propria posizione nella zona playoff, rispetto alla gara di andata ha aggiunto due giocatori importanti come l’esterno Pedicone (in arrivo dalla serie B Interregionale) e il lungo lituano Zalalis, che con oltre 21 punti di media e una lunga carriera nei massimi campionati in patria ha il potenziale per fare male. A questi vanno aggiunti anche gli esterni Zandri e l’ex Molinella Luca Sanna, tutti giocatori che viaggiano oltre i 13 punti di media a partita.

Per conquistare quindi il diciottesimo successo di fila, i ragazzi di coach Alessandro Tumidei dovranno mettere in campo, ancora una volta, una prestazione di grande spessore, sia in attacco che in difesa, confermando di nuovo di essere la squadra più forte in questo girone M del campionato di serie C Interregionale.

Valerio Rustignoli