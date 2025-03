Serie C. La Cmo di Grandi rischia a Montecchio. La Virtus Medicina in casa della Cmp

Ultime curve di regular season sui parquet della serie C e ancora apertissima la corsa ai primi otto posti del girone G emiliano. Questo per via del terreno perso nell’ultimo mese dalla regina Cmo Ozzano, ancora in vetta alla graduatoria, ma a sole due lunghezze da una Virtus Medicina da otto vittorie consecutive.

Per entrambe le compagini sarà un fine settimana complesso per via della posizione delle rispettive avversarie, a caccia degli ultimi posti per giocarsi l’ambita post season: oggi alle 20 Ozzano farà visita all’Arena Montecchio, nona, mentre i gialloneri di coach ‘Bidi’ Bettazzi saranno di scena oggi alle 21 sul difficile campo della Cmp Granarolo, settima.

Ma non è finita qui, visto che è in palio anche il terzo posto nel girone. Oggi alle 19 andrà in scena il big match fra Francesco Francia ed Lg Competition, quarta contro terza, separate da 2 punti e coi reggiani che beneficeranno del +22 della gara d’andata. Guarda con interesse alla sfida anche Molinella, quinta e in striscia positiva da cinque giornate, che oggi alle 18 sarà di scena sulle doghe dell’Sg Fortitudo per mantenersi a distanza da Scandiano, sesta a -4 da coach Matteo Baiocchi e soci.

Vuole invece difendere il suo ottavo posto valevole per i playoff il Cvd Casalecchio, impegnato oggi alle 19 sul difficilissimo campo di Argenta, che è decima e in striscia negativa da 3 giornate: i ferraresi viaggiano a cavallo fra la zona playout e la zona franca (nono posto) per chiudere il campionato senza spareggi.

Già retrocessa in Divisione Regionale 1 infine la Bsl San Lazzaro, che oggi alle 21 sarà di scena a Novellara per gli ultimi balli in serie C.

La classifica: Cmo Ozzano 38; Virtus Medicina 36; Lg Competition 34; Francesco Francia 32; Molinella 30; Scandiano 26; Cmp Granarolo 22; Cvd Casalecchio 20; Arena 18; Argenta e Vignola 16; Sg Fortitudo e Novellara 14; Bsl San Lazzaro 6.

g. g.