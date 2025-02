SERIE C: la Francesco Francia batte la cmp. La Cmo di Grandi strapazza l’Sg. La Virtus Medicina passeggia

Tutto come da copione in serie C per la regina del girone G Cmo Ozzano, che nel sesto capitolo del girone di ritorno strapazza i canestri della Furla rifilando un pesante -42 all’Sg Fortitudo, alla quinta sconfitta consecutiva. Per gli ozzanesi di coach ‘Fede’ Grandi serata da riporre in cornice per Obinna Kingsley Odah, a referto con 26 punti e prima firma nella settima vittoria filata dei suoi che vale il primato a +8 sulla coppia di inseguitrici. Dietro prosegue infatti il frangente positivo della Virtus Medicina, che ha vita facile contro Vignola (19 a testa per l’asse Masrè-Iattoni) e strappa il quarto referto rosa consecutivo, restando a braccetto con Castelnovo ne’ Monti, agile nel derby vinto in trasferta sulle doghe di Scandiano. Ha definitivamente spinto sull’acceleratore anche la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, alla sesta vittoria di fila contro la Cmp Granarolo grazie alle doppie cifre di Ferdeghini (16), Turrini (12) e Lovisotto (11): rallenta invece la sua corsa al vertice Molinella, a secco di vittorie da 3 giornate dopo il 61-69 occorso con Montecchio.

Dietro i molinellesi si spacca la classifica, con un gap di 8 punti che rende la bagarre per l’ottavo posto, l’ultimo valevole per i playoff, ancora accesissima. Ottavo posto attualmente occupato dal Cvd Casalecchio, bene nel derby contro la Bsl San Lazzaro (ottava sconfitta di fila e sempre più a rischio retrocessione diretta), ma in coabitazione con Montecchio (settima) e Granarolo (nona), a +2 sulla coppia inseguitrice Argenta-Vignola.

Gare girone G: Scandiano-Lg Competition 61-77, Molinella-Arena 61-69, Francesco Francia-Cmp Granarolo 74-48, Cvd Casalecchio-Bsl San Lazzaro 79-60, Virtus Medicina-Vignola 86-71 e Argenta-Novellara 81-75.

Classifica: Cmo 36; V. Medicina e Lg Competition 28; F. Francia 26; Scandiano e Molinella 24; Arena, Cvd o e Cmp 16; Argenta e Vignola 14; Sg Fortitudo 12; Novellara 8; Bsl S. Lazzaro 4.

Gare girone M: Titano S. Marino-Cab Ancona 86-69, Pisaurum Pesaro-Osimo 91-87 dts, T. Jesi-Urbania 82-55, Guelfo-Baskers 51-64, Santarcangelo-Sutor M. 80-59, Robur Falconara-Real Pesaro 86-80 e P. Sant’Elpidio-Fossombrone 57-71.

Classifica: Baskers 38; Santarcangelo 34; Fossombrone 30; P. S. Elpidio e Urbania 24; Jesi, P. Pesaro e S. Marino 18; Sutor 16; Guelfo e Osimo 14; Robur Falconara 10; R. Pesaro 8; Ancona 0.