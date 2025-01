Serie c. La Gea ospita il quintetto del Pf Firenze

Le ragazze della Gea oggi alle 21 tornano oggi in campo in via Austria per il recupero della settima di serie C contro la Pf Firenze. Le ragazze di Silvio Andreozzi, prima della sosta di fine anno, hanno fornito la loro più brutta prestazione della stagione, perdendo sul campo dell’Africo Firenze per 46-29; una sconfitta che ha complicato le cose in classifica e che rende fondamentali i prossimi tre incontri in una settimana, due dei quali infrasettimanali, contro Pf Firenze e Castelfiorentino, da vincere a tutti i costi per rimettersi in carreggiata.

"Il momento delle chiacchiere è finito – dice Andreozzi –, ora è il momento dei fatti e portare a casa punti fondamentali per la nostra classifica, e far vedere quello che si vale. Le avversarie potrebbero schierare anche giocatrici di serie B, ma noi dobbiamo vincere per rientrare nel gruppo che lotta per un posto nei playoff".

La Gea si presenterà alla sfida casalinga con l’organico quasi al completo (assente solo Marta Vannozzi), deciso a vendicare l’ultima brutta sconfitta.