Serie C: la prima giornata. L’Endiasfalti passa subito alla cassa, Livorno ko. Valentina’s assente, a Montevarchi un debutto choc

Ride Agliana, piange Bottegone. La prima giornata del campionato di serie C celebra l’Endiasfalti, vittoriosa 70-58 sul parquet dell’Unione Sportiva Livorno; cade pesantemente a Montevarchi contro la Fides, invece, la Valentina’s Camicette: il 92-55 finale non lascia adito a recriminazioni.

Debutta, dunque, nel migliore dei modi, Agliana: eppure la partenza dei neroverdi non è delle migliori. Inizialmente, infatti, la squadra allenata da Giulio Gambassi si fa sovrastare dalla corsa e dalla "garra" dei talentuosi giovani livornesi, finendo sotto il primo quarto 23-14. Da questo momento in avanti, gli aglianesi serrano i ranghi e, con l’esperienza, migliorano la circolazione offensiva, trovando tiri aperti, mentre in difesa le trame avversarie si complicano non poco. Con il trascorrere dei minuti, i neroverdi prendono le redini della gara, non permettendo più ai labronici di essere incisivi.

"Siamo molto contenti del risultato, perché la prima è sempre complessa: Livorno, poi, è compagine di talento. Bravi a continuare a credere al nostro piano partita. Prepariamoci subito alla gara di domenica prossima, in casa, contro Castelfiorentino: affronteremo una grande del girone". Il tabellino della Endiasfalti: Mucci 12, Giannini 11, Rossi 10, Bacci 5, Zaccariello 9, Manetti 6, Nesi 7, Lucchesi 5, Bonistalli 5, n.e. Baroncelli.

Esordio amarissimo per Bottegone, che di fatto resta negli spogliatoi. Salvo la realizzazione del primo canestro dell’incontro con Iannello, Bottegone è sempre costretto a inseguire, chiudendo il primo quarto con 21 punti subiti. La difesa in cattiva giornata non argina le bocche da fuoco aretine.

"Risultato giustissimo quello decretato dal campo: probabilmente meritavamo uno scarto maggiore – dichiara l’allenatore Maurizio Milani –. Non ci sono scuse: Montevarchi ha fatto una partita normale, ma strameritato. Abbiamo concesso qualsiasi cosa: in attacco ognuno giocava per conto suo e in difesa non c’è mai stato un atteggiamento aggressivo come, invece, avevo chiesto per tutta la settimana". Tabellino Valentina’s Camicette: Magnini 3, Biagi 13, Cantone 4, T. Milani, Mati 2, G. Cukaj 7, E. Cukaj 5, Rocco, Giusti, Iannello 11, Santi 10.

Gianluca Barni