Serie C. Le sfide per Agliana e Bottegone. A novembre il derby d’andata

Stesso giorno d’esordio, sabato 27 settembre, entrambe fuori casa. Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone debutteranno nel campionato di serie C rispettivamente a Livorno contro l’Unione Sportiva e a Montevarchi dinnanzi alla Fides. Sarà un campionato-maratona, con 17 squadre ai nastri di partenza, che vedrà il primo derby all’ottava giornata, il 9 novembre ad Agliana. Il girone d’andata si concluderà nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 gennaio, quello di ritorno prenderà avvio il weekend successivo, mentre la regular season terminerà domenica 3 maggio. Agliana parte con l’obiettivo di entrare tra le prime 4 della classifica, ma il sogno è la promozione in cadetteria, mentre Bottegone vuole i playoff per migliorare il risultato colto la scorsa stagione (la nona piazza). Endiasfalti e Valentina’s Camicette inizieranno la preparazione precampionato lunedì 25 agosto: Agliana si radunerà alle 20 al Pala Capitini, Bottegone alle 19 alla palestra Martin Luther King. Le favorite alla promozione? Da Agliana fanno sapere di temere in modo particolare l’ABC Castelfiorentino, che dovrebbe recitare da schiacciasassi secondo gli addetti ai lavori. Da Bottegone, conferme su Castelfiorentino e segnalazioni per Montevarchi, che nel passato torneo dominò la regular season per poi crollare ai playoff, Agliana e i Dragons Prato.

Bottegone e Agliana esordiranno tra le mura amiche domenica 5 ottobre, a partire dalle 18, rispettivamente contro Valdisieve e proprio il temutissimo Castelfiorentino. Alla quarta giornata, domenica 19 ottobre, Agliana ospiterà Montevarchi; nella quinta, mercoledì 22 ottobre, Bottegone riposerà. Nell’undicesimo turno, il fine settimana del 29 e 30 novembre, Agliana osserverà il turno di riposo. Nella sedicesima giornata, domenica 4 gennaio, Bottegone sarà di scena a Castelfiorentino. Infine il derby di ritorno, in programma a Bottegone, si disputerà domenica 1° marzo.

Gianluca Barni