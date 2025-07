Serie C maschile. Bottegone Basket conferma Magnini e prende Ghiaré

Un arrivo prestigioso, una conferma importante e una sinergia per un Bottegone vincente. Tante le novità in seno al Bottegone Basket 2001, che nella prossima stagione reciterà ancora una volta in serie C: in primis, l’ingaggio della guardia Christian Ghiarè, classe 2002, tiratore mortifero dall’arco dei 6.75, che nonostante la giovane età ha già una discreta esperienza in categoria e ad alti livelli.

Dopo aver debuttato in serie B a 16 anni, Ghiarè ha vestito per quattro stagioni la maglia della Pallacanestro Montecatini in C Gold, completando al meglio il suo percorso giovanile con l’U19 rossoblù, per poi tornare in B con la Gema nel 2022/23. Dal 2023/24 è diventato protagonista in serie C, prima con la Folgore Fucecchio (14.4 punti di media) e poi con l’Union Prato, chiudendo a 12.6 punti.

Confermato capitan Marco Magnini: arrivato in maglia giallonera nel gennaio 2023 dopo essere stato a lungo una bandiera della Libertas Montale e aver giocato anche con il Dany Quarrata, con la Valentina’s Magnini ha totalizzato 70 partite realizzando poco meno di 400 punti in due stagioni e mezzo.

Infine, Bottegone Basket 2001 e Bottegone Basket Junior sempre più vicini: la sinergia fra i due club gialloneri sarà sempre più stretta. L’accordo prevede che un gruppo di giovani del settore giovanile giallonero farà parte del roster della Valentina’s in serie C.

