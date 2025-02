Serie C. Occasioni ghiotte per Angels e Titans

Gli Angels tornano al PalaSgr per affrontare Falconara, squadra appena battuta da San Marino e in lotta nelle zone meno nobili della classifica. Stasera, alle 21 (arbitri Limone e Onofri), palla a due di una partita trappola, perché i valori in campo sono diversi e i punti di differenza anche. Santarcangelo, a 30, vuole restare in scia di Forlimpopoli mentre i marchigiani, a 8, cercano di avvicinare il Guelfo. La Dulca vista in casa del Pisaurum una settimana fa è squadra solida e coesa, che ha saputo reagire nella maniera migliore alla notizia del lungo stop di Rivali. Stasera i pericoli potrebbero arrivare dalle percentuali di tiro degli ospiti: spesso alterne, ma capaci di raggiungere vette importanti. Da tenere d’occhio la guardia Chiorri, sottotono la scorsa settimana sul Titano ma bomber capace di metterne anche 20.

I Titans di coach Rossini viaggiano verso Baia Flaminia per affrontare il Real Pesaro (ore 18, arbitri De Carolis e Rutili), squadra estremamente giovane il cui nucleo è quello dell’Under 19 d’Eccellenza della VL Pesaro. Occhio a Cornis e Stazi, 20 e 18 punti all’andata. Il primo è un 2007 che non ha ancora compiuto 18 anni, il secondo un 2006. La Pallacanestro Titano dovrà far valere i centimetri sottocanestro e la ritrovata verve di un attacco sempre più brillante. La classifica: Forlimpopoli 34; Dulca Angels Santarcangelo 30; Fossombrone 26; Urbania 24; Porto Sant’Elpidio 22; Montegranaro e Jesi 16; Pall. Titano, Pisaurum e Osimo 14; Guelfo 12; Falconara e Real Pesaro 8; Ancona 0.