Serie C: primo test domenica a Oste di Montemurlo contro i Lions. Raduno e prime fatiche per la nuova Valentina’s Bottegone

Una foto per dare il là alla nuova, fantastica avventura. Con lo scatto fotografico alla chiesa di San Michele Arcangelo, come da tradizione, ha avuto ufficialmente inizio la stagione 2025/26 della Valentina’s Camicette Bottegone, che dalla fine del mese di settembre sarà impegnata nel campionato di serie C. La fase della preparazione atletica e tecnica si terrà alla palestra Martin Luther King di Bottegone, ma pure con l’attività nei giardini della frazione alle porte di Pistoia, per iniziare a mettere energia nelle gambe e nelle braccia.

Presenti al raduno gli otto atleti che saranno in pianta stabile in C, ovvero capitan Marco Magnini, Gianluca Cukaj, Alessandro Mati, Alessandro Giusti, Pietro Biagi, Leonardo Cecconi (che sta proseguendo il percorso di recupero dal suo infortunio), Marco Iannello e Kalim Cantone, e i ragazzi di Bottegone Basket Junior, che disputeranno il campionato Under 19, ma allo stesso tempo andranno a completare l’organico di C nell’ottica della rafforzata collaborazione tra le due società. I giocatori sono stati circondati dall’affetto del presidente Don Piergiorgio Baronti, che ha chiesto entusiasmo e voglia di sacrificarsi, e del vice-presidente Nicola Gelli. Presente pure lo staff tecnico, con coach Maurizio Milani ed il suo vice Cristiano Niccolai, affiancato dal nuovo team manager Alessio Caramelli.

Un’altra novità è l’ingresso, come direttore sportivo, di Fabrizio Greco mentre Alessandro Taddei da quest’anno ricoprirà il ruolo di direttore generale. Fanno parte dell’organigramma dirigenziale anche Alessio Colangelo e Giacomo Carobbi. In questi primi giorni, sarà fondamentale il ruolo del preparatore atletico Sary Rosa e dei suoi collaboratori. Primo test amichevole domenica 31 agosto a Oste contro i Lions Montemurlo, formazione di DR1.

