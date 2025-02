Serie C: procede spedita anche la francesco francia. perde terreno molinella costretta alla resa a vignola. Folli e Carnovali, la coppia d’oro della capolista Cmo. La Virtus Medicina non molla

Sorvola anche San Lazzaro il cargo della capolista del girone G di serie C Cmo Ozzano, che nel derby sull’asse della via Emilia espugna il parquet della Bsl 75-93 grazie ai 45 punti della coppia Folli-Carnovali: per gli ozzanesi di coach Grandi è la sesta vittoria consecutiva che lascia inalterato il divario con la Virtus Medicina seconda. Per i gialloneri di coach Bettazzi, alla terza vittoria di fila, è arrivato il successo esterno con un Cvd Casalecchio in crisi (quinto ko filato): al Cabral finisce 61-81 col beneficio di 4 uomini in doppia cifra, Morara (16), Corcelli (11), Iattoni (10) e Zambon (14).

Frangente positivo per la Francesco Francia, che vince la quinta gara consecutiva a Novellara e si porta nel gruppo a quota 24, minacciando così le prime posizioni. Perde terreno Molinella, che scivola nella delicata trasferta sul campo di Vignola e abbandona temporaneamente il podio. Chiude il quadro la Sg Fortitudo, che esce da Argenta col quarto stop consecutivo (73-67) restando invischiata al terzultimo posto.

Girone G: Cmp Granarolo-Scandiano 67-70, Argenta-Sg Fortitudo 73-67, Bsl San Lazzaro-Cmo Ozzano 75-93, Novellara-Francesco Francia 62-84, Cvd Casalecchio-Virtus Medicina 61-81, Lg Competition-Arena 72-61, Vignola-Molinella 78-68.

La classifica: Cmo Ozzano 34; Virtus Medicina ed Lg Competition 26; Molinella, Scandiano e Francesco Francia 24; Cmp Granarolo 16, Arena, Vignola e Cvd Casalecchio 14; Argenta e Sg Fortitudo 12; Novellara 8; Bsl San Lazzaro 4.

Girone M: Real Pesaro-Titano San Marino 62-67, Cab Ancona-Guelfo 54-83, Baskers-Taurus Jesi 64-53, Santarcangelo-Robur Falconara 76-60, Fossombrone-Urbania 52-36, Robur Osimo-Porto Sant’Elpidio 84-98, Sutor Montegranaro-Pisaurum Pesaro 78-101.

La classifica: Baskers 36; Santarcangelo 32; Fossombrone 28; Urbania e Porto Sant’Elpidio 24; 22; Taurus Jesi, Pisaurum Pesaro, Sutor Montegranaro e Titano San Marino 16; Guelfo e Osimo 14; Real Pesaro e Falconara 8; Ancona 0.