Serie C: quattro uomini in doppia cifra per piegare la cmp granarolo. perde terreno la francesco francia. Sabattani, Corcelli, Iattoni e Zambon esaltano la Virtus Medicina di Bettazzi

Frangente propizio in serie C per la Virtus Medicina di coach Bettazzi, che nel difficilissimo derby di Granarolo vince di misura (nono successo di fila) e consolida il secondo posto nel girone G alle spalle di Ozzano: tra le file giallonere doppie cifre per Sabattani (11), Corcelli (10), Iattoni (18) e Zambon (14). Ritrova un po’ di serenità la regina Cmo Ozzano, che dopo un periodo di flessione che ha dilapidato il vantaggio sul secondo posto ottiene la seconda vittoria consecutiva a Montecchio: giornata da riporre in cornice per il terzetto d’archi Carnovali (30), Diambo (21) e Folli (19). Chi perde terreno è la Francesco Francia, che scivola a domicilio contro Castelnovo ne’ Monti, terza, e dà a Molinella la possibilità di raggiungere il quarto posto: per i molinellesi, blitz con la Sg Fortitudo, è la quarta vittoria consecutiva. Nella bagarre per i playoff sconfitta indolore per il Cvd Casalecchio, che resta ottavo.

Girone G: Francesco Francia-Lg Competition 68-70, Argenta-Cvd Casalecchio 59-57, Arena-Cmo Ozzano 87-101, Sg Fortitudo-Molinella 64-73, Cmp Granarolo-Virtus Medicina 71-74, Novellara-Bsl San Lazzaro 65-44, Scandiano-Vignola 60-51.

La classifica: Cmo Ozzano 40; Virtus Medicina 38; Lg Competition 36; Molinella e Francesco Francia 32; Scandiano 28; Cmp Granarolo 22; Cvd Casalecchio 20; Arena e Argenta 18; Vignola e Novellara 16; Sg Fortitudo 14; Bsl San Lazzaro 6.

Girone M: Pisaurum Pesaro-Robur Falconara 77-68, Santarcangelo-Baskers 53-64, Taurus Jesi-Fossombrone 64-77, Urbania-Cab Ancona 84-101, Robur Osimo-Guelfo 76-103, Porto Sant’Elpidio-Real Pesaro 76-69, Sutor Montegranaro-Titano San Marino 73-51.

La classifica: Baskers 48; Santarcangelo 42; Fossombrone 34; Urbania 32; Porto Sant’Elpidio 28; Pisaurum Pesaro 26; Taurus Jesi 24; Titano San Marino e Sutor Montegranaro 22; Guelfo 20; Robur Osimo 14; Robur Falconara 12; Real Pesaro 10; Cab Ancona 2.

Giacomo Gelati